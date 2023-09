Covestro will wieder verhandeln

Vor dem wohl wichtigsten Ereignis dieser Handelswoche dürfte die Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt die Oberhand behalten. Damit bleibt zu hoffen, dass nicht wieder zu viele Verkäufer den DAX unter die 15.700er Marke schieben, was dann gefährlich werden könnte. In der vergangenen Woche fingen Schnäppchenjäger dem Markt erst gut einhundert Punkte unter dieser Unterstützung wieder auf.

Am Donnerstag steht die Sitzung der Europäischen Zentralbank an. Und bei einer Inflationsrate fast drei Mal so hoch wie das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank ist ein weiterer Zinsschritt nach oben eigentlich unausweichlich. Dennoch gibt es Hoffnung im Markt, dass die EZB der schwächelnden Wirtschaft nicht noch mehr Steine in den Weg legen will und doch eine Pause einlegt. Verbunden mit der Ansage, dass es nur ein vorübergehendes Stillhalten ist, könnten Vertreter beider Lager vielleicht gesichtswahrend das Spielfeld verlassen und sich damit auch die Nervosität am Aktienmarkt etwas legen. Die US-Notenbank Fed folgt dann in der kommenden Woche, hier geht die Tendenz noch stärker in Richtung Stillhalten, alles andere würde deshalb wieder etwas Öl ins Feuer der geldpolitischen Risiken gießen.

Covestro will die Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten Adnoc wieder aufnehmen. Der saudi-arabische Ölkonzern besitzt einen Großteil der Erdöl- und Gasreserven des Landes und mit dem Erwerb von Covestro soll ein weiteres Glied der Wertschöpfungskette hinzugefügt werden. Im Markt wird bereits über ein nachgebessertes Angebot von 60 Euro pro Aktie spekuliert. Im späten Handel am Freitag sprang die Aktie zwar acht Prozent nach oben, liegt damit aber immer noch gut sieben Euro unter dem möglichen Angebot. Damit könnte dies eine interessante Spekulation auf einen erfolgreichen Ausgang der Gespräche für risikoaffine Investoren darstellen.