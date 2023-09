Anleihen: Inflation treibt Renditen

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche Verluste verzeichnet. Vor allem die anziehenden Inflationserwartungen – auch aufgrund der gestiegenen Rohölpreise – ließen die Renditen steigen. Die Inflation erweise sich als hartnäckiger als noch vor einer Weile gedacht, hieß es von Marktbeobachtern. Einige schwach ausgefallene Konjunkturdaten stützten die Notierungen der Bundespapiere zwar, konnten den Trend aber nicht drehen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 2,54 auf 2,59 Prozent zu. Die Umlaufrendite zog von 2,50 auf 2,65 Prozent an.

USA: Zinssorgen drücken Kurse

Ausblick: EZB-Sitzung mit Spannung erwartet

In der aktuellen Woche dürften sich die Blicke an deutschen Aktienbörsen vor allem auf die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) richten. Unter professionellen Beobachtern herrscht dabei Uneinigkeit in Bezug auf das Ergebnis. Während die einen sich eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte vorstellen können, sehen andere eine Zinspause als möglich an. Angesichts der derzeitigen Gemengelage aus anhaltend hohen Inflationsraten einerseits und sich eintrübenden Konjunkturaussichten andererseits dürfte sich die EZB ihre Entscheidung nicht leichtmachen.

Bis zur Bekanntgabe der EZB-Entscheidung am Donnerstag könnten viele Anleger erst einmal abwarten, was die zuletzt gesehene schwankende Seitwärtsbewegung bei Dax fortsetzen könnte. Allerdings werden auch in der ersten Wochenhälfte potenziell marktbewegende Konjunkturdaten vorgelegt wie die Inflationszahlen aus den USA oder die ZEW-Konjunkturerwartungen hierzulande. Im weiteren Wochenverlauf kommen dann noch beispielsweise die US-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion in den USA und China. Die Marktteilnehmer dürften hier einerseits auf die möglichen Auswirkungen auf die Geldpolitik, andererseits auf die Aussagekraft zur wirtschaftlichen Entwicklung achten. Mit Blick auf die Inflations- und Zinserwartungen dürfte auch die Entwicklung der Ölpreise weiter unter Beobachtung stehen.