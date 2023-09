Commerzbank holt Ex-Erste-Group-Bank-Chef als neuen Risikovorstand

Spalt verfüge als ehemaliges Vorstandsmitglied der Erste Group und der Erste Bank Österreich "über langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Risikomanagements", hieß es in der Commerzbank-Mitteilung. Von Januar 2020 bis Ende Juni 2022 war Spalt Vorstandsvorsitzender der Erste Group Bank AG.

Ask 0,71

Ask 0,71

Ask 0,70

Ask 0,70

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank holt den ehemaligen Chef der österreichischen Erste Group Bank, Bernd Spalt, als Risikochef in ihren Vorstand. Der Aufsichtsrat habe Spalt am Montag zum 1. Januar 2024 als Chief Risk Officer in den Vorstand des Instituts berufen, teilte die Commerzbank in Frankfurt mit.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer