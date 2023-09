EAST HARTFORD/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Probleme mit Triebwerken von Pratt & Whitney und MTU werden in den nächsten Jahren hunderte Airbus-Jets am Boden halten. Wegen eines seit Juli bekannten Materialmangels müssten in der Zeit von 2024 bis 2026 voraussichtlich 600 bis 700 Triebwerke von Mittelstreckenflugzeuge der Modellfamilie A320neo zusätzlich in die Wartung, teilten die Pratt & Whitney-Mutter RTX und der Münchner Triebwerksbauer MTU am Montag in East Hartford und München mit. Beide Unternehmen bereiten sich auf Belastungen in Milliardenhöhe vor. MTU stellte die eigene Umsatz- und Gewinnprognose für 2023 unter Vorbehalt.

An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Die MTU-Aktie verlor am Nachmittag als größter Verlierer im Dax mehr als elf Prozent an Wert. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit gut acht Prozent verloren. Für die bereits früher gebeutelte RTX-Aktie ging es am Montag um fast sieben Prozent abwärts. Seit dem Jahreswechsel steht hier ein Minus von 23 Prozent zu Buche. Die Airbus-Aktie verlor hingegen nur rund ein Prozent und hat seit dem Jahreswechsel immer noch ein Fünftel an Wert gewonnen.