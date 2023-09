Wirtschaft Dax zum Wochenbeginn stärker - MTU rutscht ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenbeginn hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.801 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.



Die größten Gewinne gab es bei Covestro, Vonovia und Rheinmetall. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei MTU. Nachdem ein US-Partner des Triebwerksherstellers angekündigt hatte, im dritten Quartal Sonderbelastungen in Milliardenhöhe zahlen zu müssen, rutschten die Papiere des Konzerns ab und verloren zum Handelsschluss rund elf Prozent. Zuvor hatte es Probleme mit einer Metallbeschichtung der Turbinen gegeben.