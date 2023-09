Start der nationalen Curling-Liga im nordostchinesischen Yichun

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442130 Bildunterschrift: Die Spieler treten am 9. September 2023 in der China Curling League in Yichun in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang an.

An dem achttägigen Turnier, das bis zum 16. September stattfindet, nehmen 42 Teams aus Peking, Chongqing, Heilongjiang und mehreren anderen Provinzen teil. Die Teams werden in den Kategorien Männer, Frauen und gemischtes Doppel gegeneinander antreten, wobei insgesamt 128 Spiele angesetzt sind.

YICHUN, China, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- Die China Curling League 2023 (Yichun) wurde am Samstag in Yichun, in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang, eröffnet.

