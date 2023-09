BANK INDONESIA BEWIRBT ZUSAMMEN MIT DEM MINISTERIUM/VERTRETUNGEN INDONESIAN MODEST FASHION AUF DER WELTBÜHNE

PARIS, 11. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Bank Indonesia (@bank_indonesia), das indonesische Ministerium für Genossenschaften und KMUs (@kemenkopukm) sowie die Botschaft der Republik Indonesien in Paris haben ihr Engagement für die islamische Wirtschaft bekräftigt, indem sie das Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) (@in2motionfest) auf der Front Row Paris 2023 am 2. September 2023 unterstützen. Im Anschluss an diese Veranstaltung wird die Indonesische Modekammer (Indonesian Fashion Chamber, IFC) das IN2MOTIONFEST in Jakarta während des 10. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) (@isef.id) vom 25.bis 27. Oktober 2023 präsentieren.

Unter dem Motto ,,Weaving Sustainability into Modest Fashion with Indonesian Textiles" kombiniert das IN2MOTIONFEST 2023 in Paris Modeschauen und Fachausstellungen, um seine weltweite Marktpräsenz zu fördern und sich als führende Veranstaltung zu etablieren.