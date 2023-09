FT Masters in Management 2023 Ranking SJTU Antai liegt weltweit auf Platz 12 und bei der Beschäftigung weltweit auf Platz 1

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 11. September 2023 veröffentlichte die Financial

Times die Liste der 100 besten Master-in-Management (MiM) Programme der Welt.

Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong

University (SJTU) steht weltweit auf Platz 12 und auf Platz 2 in China , das

seit 15 Jahren in Folge zu den Top 50 gehört. Die Teilindikatoren sind

herausragend: "Beschäftigung nach drei Monaten" liegt weltweit auf Platz 1;

"Careers Service" auf Platz 2 (Top 10 seit 6 Jahren); "Prozentuale

Gehaltserhöhung" auf Platz 5 (Top 10 seit 7 Jahren); "Gesamtzufriedenheit" auf

Platz 4.



Das FT MiM-Ranking konzentriert sich auf die Bewertung der Karriereentwicklung

der Absolventen, der Internationalisierung der Hochschule, der allgemeinen

Stärke und der sozialen Verantwortung. Im Jahr 2023 wurde das

Ranking-Indexsystem an die neuesten Entwicklungen globaler Business Schools

angepasst. SJTU ACEMs Alumni-Netzwerk belegte zum ersten Mal den 9. Platz in der

Welt und Platz 1 im Carbon Footprint-Ranking auf dem chinesischen Festland.