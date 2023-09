"Dabei ist die Entschiedenheit der Sozialdemokraten verblüffend, trotz allem, was in Sachen Soziales noch wünschenswert sein könnte. Denn auch höhere Beiträge haben eine ungünstige soziale Wirkung, weil sie anders als die Einkommensteuer auch geringe Einkommen vom ersten Euro an belasten. Wer ohnehin schon wenig verdient, wird durch steigende Beiträge enorm belastet. Ausgerechnet die Arbeitnehmer-Partei SPD blendet diesen Aspekt aus und arbeitet weiterhin vor allem das Trauma auf, das die Agenda-Reformen Gerhard Schröders ausgelöst haben. Dabei ist fraglich, ob ein Mehr an staatlichen Zuschüssen die erhoffte Gerechtigkeit nach Deutschland zurückbringen könnte. Wie der Rechnungshof gerade feststellte, sind beispielsweise die staatlichen Zuschüsse an die Rentenversicherung zwischen 2016 und 2024 um 35 Prozent auf insgesamt 117,3 Milliarden Euro gestiegen. Deutlich mehr Zustimmung bei den Wahlen hat das der SPD nicht gebracht."/DP/jha

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer