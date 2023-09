STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Baerbocks Besuch in der Ukraine:

"Es ist richtig, dass sich Außenministerin Baerbock bei aller Solidaritätsbekundung den Hinweis nicht verkniffen hat, dass auch die Ukraine an den Voraussetzungen für einen EU-Beitritt arbeiten muss. Und gut, dass die Ministerin dabei keinen Bogen geschlagen hat um das heikle Thema Korruption. Heikel, weil sich kein Land gerne sagen lässt, hier Schwächen aufzuweisen. Heikel auch, weil gerade die Putin-Versteher in Deutschland so gern über Korruption in der Ukraine reden. Bis hin zu der zynischen Behauptung, der - in Wahrheit verbrecherische - russische Überfall sei halb so schlimm, richte er sich doch gegen ein Land mit Defiziten in Demokratie und Korruptionsbekämpfung."/yyzz/DP/nas