COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur gespaltenen Linken:

"Beim Thema Frieden sind die linken Separatisten gar nicht so weit weg von ihrem Ursprung. In der Migrationsfrage schon. Während die Chefs der Linken auf "Willkommenskultur" setzen, will Wagenknecht eine stark reglementierte Zuwanderung. In der Wirtschaft wollen Schirdewan, Wissler und Co. Umverteilungen und Besteuerung der Reichen. Wagenknecht setzt auf staatliche Regulierungen. Das ist kein Widerspruch. Allerdings widmet sich Wagenknecht vor allem der Rettung der einheimischen Betriebe, durch Subventionen etwa. Globalisierung ist eher teuflisch. ... Alles, was eine wirkliche oder vermeintliche Mehrheit nicht will, wollen die "Wagenknechte" auch nicht. Gendern etwa. Oder einen die Bürger bevormundenden Staat. Hier gibt es sogar liberale Züge. Aber nur hier."/DP/jha