Collective Metals meldet positive Untersuchungsergebnisse von seinem Flaggschiff-Kupferprojekt Princeton

11. September 2023. VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-metals-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es die Untersuchungsergebnisse seines ersten Gesteinsprobenprogramms (das "Programm") erhalten hat, das im Rahmen seiner Due-Diligence-Bewertung des Kupferprojekts Princeton (das "Projekt") im Frühjahr 2023 durchgeführt wurde. Der Schwerpunkt des Programms lag auf der Lokalisierung, Untersuchung und in den meisten Fällen auf der Beprobung von Aufschlüssen, Straßeneinschnitten, ausgehöhlten Gräben oder Aufschlüssen in Verbindung mit zuvor identifizierten Kupfermineralvorkommen. Die meisten der untersuchten Vorkommen befinden sich in der Nähe von Holzfällerstraßen und wurden mit Lastwagen erreicht. Es wurden mehrere Traversen unternommen, um historische Kupfermineralvorkommen bei Lamont Ridge - Wilmac und Trojan zu erreichen.

Höhepunkte

- Drei Proben, die aus Aufschlussproben entnommen wurden, ergaben Kupfergehalte zwischen 0,3 % und 0,5 %. Die höchstgradige Probe wurde aus dem Kupfervorkommen Trojan entnommen, das innerhalb des Korridors Trojan - Condor liegt (Abbildungen 1 bis 3).

- Neunzehn Proben, die während des Programms 2023 entnommen wurden, enthalten anomales Kupfer mit Untersuchungsergebnissen, die mehr als 100 ppm ergaben (Abbildungen 2 und 3).

- Feldbeobachtungen und geochemische Analysen der Ergebnisse aus dem Jahr 2023 bestätigen das Vorhandensein von umgewandelten Dioriten, von denen bekannt ist, dass sie Kupfermineralisierungen in der Copper Mountain Mine beherbergen.

- Das Feldexplorationsprogramm 2023 des Unternehmens schreitet gut voran; die Ergebnisse des Programms zur Entnahme von Bodenproben werden in den kommenden Wochen erwartet.

Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: "Eine der Schwierigkeiten, die die Evaluierung der Kupfermineralisierung auf dem Grundstück behindert, ist das Fehlen von Grundgesteinsaufschlüssen. Dennoch sind die Untersuchungsergebnisse der minimalen Gesteinsaufschlüsse, die auf dem Grundstück vorhanden sind, mit den Hauptgehalten von Kupferminen in British Columbia vergleichbar. Wir sind mit diesen Ergebnissen, die wertvolle Einblicke in die Geologie des Grundstücks bieten, sehr zufrieden."