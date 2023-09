JPMorgan setzt Hellofresh auf 'Analyst Focus List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Hellofresh auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt. Zudem gab Analyst Marcus Diebel ihnen in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Status "Positive Catalyst Watch", womit er kurzfristig besonders optimistisch für die Kursentwicklung ist. Der Kochboxenversender sei "bereit, die Erwartungen zu übertreffen", so der Experte. Er sprach von starker Dynamik bei den wichtigsten Geschäftskennziffern (KPI), geringen Erwartungen und einer immer noch attraktiven Bewertung. Die fundamentale Einstufung lautet beim von 31 auf 38 Euro angehobenen Kursziel "Overweight"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 22:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 30,15EUR gehandelt.