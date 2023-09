Lam Research zeichnet die Preisträger des Supplier Excellence Award 2023 aus

Fremont, Kalif. (ots/PRNewswire) - Lam Research Corp. (https://c212.net/c/link/?

t=0&l=de&o=3965327-1&h=2108506260&u=https%3A%2F%2Fwww.lamresearch.com%2F&a=Lam+R

esearch+Corp.) (Nasdaq: LRCX) gab heute die Preisträger der 2023 Supplier

Excellence Awards bekannt. Ausgezeichnet wurden 12 Unternehmen in verschiedenen

Kategorien, deren enge Zusammenarbeit Lam dabei geholfen hat, eine widerstands-

und anpassungsfähige Lieferkette aufzubauen, um die Anforderungen seiner Kunden

zu erfüllen.



"In einer Zeit, in der Halbleiter wichtiger sind als je zuvor, ist ein

vertrauenswürdiges, robustes und flexibles Lieferanten-Ökosystem unerlässlich

für unsere Fähigkeit, weiterhin bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die es

unseren Kunden ermöglichen, die nächste Generation von Geräten zu erschaffen",

sagt Pat Lord, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Lam

Research. "Wir sind dankbar für die herausragenden Leistungen aller unserer

Lieferanten und freuen uns, die 12 Top-Performer auszeichnen zu dürfen, die im

vergangenen Jahr über ihre Grenzen gegangen sind, um uns dabei zu helfen, unsere

Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden zu erfüllen."





Lam arbeitet mit Tausenden von Lieferanten auf der ganzen Welt zusammen, um diespeziellen Materialien und Komponenten zu beschaffen, die für seineHalbleiterfertigungsanlagen benötigt werden. Lams 2023 Supplier ExcellenceAwards wurden für herausragende Leistungen in vier Kategorien vergeben:Ownership & Accountability (Eigenverantwortung und Verantwortlichkeit), LongTerm Commitment & Investment (Andauerndes Engagement und Investitionen), RapidPrototype Materials Performance (Performance in schnellem Prototyping) und NewProduct Introduction Performance (Performance in der Einführung neuer Produkte).Preisträger der Supplier Excellence AwardsDer Ownership & Accountability Award wurde an Unternehmen verliehen, die ihreVerpflichtungen gegenüber Lam durch außergewöhnliches Management ihrerLeistungen in ihren jeweiligen Teilbereichen erfüllt haben. Die fünf Preisträgerin dieser Kategorie sind: BizLink Technology, Inc. , Fäth Group , TOTO Ltd. ,Valqua America, Inc. und VAT Group AG .Die Preisträger des Long Term Commitment & Investment Award erfüllten dieAnforderungen von Lam durch proaktive Investitionen in Kapital, Kapazitäten undOrganisationsstruktur. Die vier ausgezeichneten Unternehmen sind: Mass PrecisionInc. , Pentagon Technologies , Shimadzu Industrial Equipment USA und Wonik QnCCorporation .New World Machining Inc. erhielt den Rapid Prototype Materials Performance Awardvon Lam für seine herausragende Unterstützung, Reaktionsfähigkeit und pünktliche