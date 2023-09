JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 148,50 Euro belassen. Er habe seine Umsatzschätzung für das dritte Quartal gesenkt, da er von einem schwächeren Quartal des Verpackungsherstellers ausgehe, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch rechne er weiter mit einer Ausblicksanhebung für das operative Ergebnis (Ebitda) und habe daher seine Margenprognosen nach oben revidiert./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 112,4EUR gehandelt.