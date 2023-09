WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland kann sich eine steigende Zahl von Menschen nach eigener Einschätzung keinen Zugang zum Internet leisten. Im vergangenen Jahr traf das auf 2,6 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil noch bei 2,2 Prozent gelegen. Der deutsche Wert für das vergangene Jahr liegt über dem EU-Schnitt von 2,4 Prozent. Die Spanne ist weit: In Finnland können sich nur 0,3 Prozent kein Internet leisten, während in Rumänien 9,1 Prozent diese Einschätzung geäußert haben./ceb/DP/ngu