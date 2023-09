Im Vorfeld einer möglichen Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, dem 14. September, präsentiert sich der Aktienkurs von Delivery Hero schwächer. Besonders bei diesem Wachstumswert, wo der Break-even beim Gewinn erst für 2025 geplant ist, wird die Sensitivität vom Zinssatz ersichtlich. Wachstumsunternehmen werden vor allem auf Basis ihrer in der Zukunft erwarteten Gewinne bewertet. Daneben verteuern sich bei steigenden Zinsen die fürs Wachstum benötigten Investitionen. Weiters zeigten sich die Anleger zuletzt über die Halbjahreszahlen enttäuscht, nachdem sie auf einen niedrigeren Verlust gehofft hatten. Vor allem das Wachstum in Asien erscheint kritisch, nachdem die Konsumenten nach Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen wieder vermehrt in die Restaurants zurückkehren.

Am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2021 am 11. Februar 2022 beschleunigte sich der Abverkauf der Aktie von Delivery Hero. Das Wertpapier schloss mit 46,49 Euro letztlich gut 30 Prozent im Minus. Zur Einordnung der Relationen lag das All Time High von Anfang Januar 2021 bei 145,40 Euro. Nach dem Kurseinbruch vom 11. Februar setzte sich der Abwärtstrend fort und drehte erst am partiellen Tief bei 23,88 Euro am 12. Mai 2022. In der Spitze beläuft sich das Minus auf knapp 84 Prozent. Seit Anfang Juni 2022 hat sich eine Seitwärtsrange herausgebildet, die gegenwärtig noch intakt erscheint und vom Support bei 30,09 Euro und vom Widerstand bei 55,01 Euro begrenzt wird. Am 30. August, nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal 2023 sackte der Kurs um über 10 Prozent in Richtung Support bei 30,09 Euro ab. Mittlerweile findet ein Test des Supportbereiches statt. Wird dieser Bereich nachhaltig durchbrochen, könnte der Kurs bis zum Supportbereich bei 23,88 Euro abrutschen. Damit wäre aber die untere Knock-out Grenze der vorgestellten Inline-Option noch immer nicht erreicht.

Delivery Hero SE (Tageschart in Euro) Tendenz: