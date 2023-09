Amazon unterstützt europäische Ladeinfrastruktur für Lieferflotten mit neuer Technologie

Brüssel (ots) -



- Die Open-Source-Technologie CHALET - "Charging Location for Electric Trucks" -

baut auf Amazons wissenschaftliche und technische Expertise, um in ganz Europa

die am besten geeigneten Standorte für Ladeinfrastruktur zu finden

- Die Identifizierung der besten Standorte für Ladeinfrastruktur ist eines der

größten Hemmnisse für die Dekarbonisierung des Transportsektors

- Die Technologie wird von der Sustainable Freight Buyers Alliance des globalen

Smart Freight Centre unterstützt. Die Allianz appelliert an die Branche, zu

einer regionalen Infrastrukturkartierung beizutragen



Amazon stellt heute eine neue Open-Source-Technologie namens CHALET vor, die

Privatwirtschaft, Regierungen, Stromnetzbetreibern und lokalen Behörden dabei

hilft, geeignete Standorte für elektrische Ladestationen für schwere

Nutzfahrzeuge zu identifizieren. Die Standortbestimmung neuer Ladeinfrastruktur

ist eine der dringendsten Herausforderungen zur Dekarbonisierung der

Transportbranche. Tools wie CHALET - abgeleitet von der englischsprachigen

Bezeichnung "Charging Location for Electric Trucks" (Ladestationen für

Elektro-Lkw) - können dazu beitragen, die CO2-Reduzierung in der europäischen

Logistikbranche zu beschleunigen.