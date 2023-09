Die 21-jährige Nida Anjum, die als einzige Inderin den Status einer 3-Sterne-Reiterin hat, schrieb Geschichte, indem sie als erste Inderin den 120 km langen FEI Endurance Championship for Young Riders (das 120-km-Langstreckenrennen der FEI für junge Reiter) absolvierte. Eine Leistung, die fast mit der bemerkenswerten Leistung des 18-jährigen R. Praggnanandhaa in der Welt des Schachs vergleichbar ist.

NEU-DELHI, 12. September 2023 /PRNewswire/ -- Nach R. Praggnanandhaa ist Nida Anjum Chelat eine weitere prominente junge Vertreterin der wachsenden Präsenz Indiens im globalen Sport. Nida Anjum, die junge Reiterin, hat Indien mit ihrem jüngsten Triumph in die Welt des Langstrecken-Pferderennens katapultiert. Ähnlich wie die bemerkenswerten Fortschritte in der Wissenschaft, z. B. bei der Erforschung des Mondes und der Sonne, werden R. Praggnanandhaa und Nida Anjum zu jugendlichen Botschaftern der zunehmenden Erfolge Indiens im Sport. PUSH 360 verwaltet ihre Verpflichtungen und Kommunikation für sie, diesen Stolz von Indien.

Nida Anjum und ihr Ausnahmepferd „Epsilonn Salou" zeigten ihr beispielloses Können, als sie gegen 70 Konkurrenten aus 25 Ländern in dem Meisterschaftsrennen antraten, das vier anspruchsvolle Etappen mit unterschiedlichen Entfernungen und schwierigem Gelände umfasste. Nach jeder Etappe beurteilten Tierärzte den Gesundheitszustand der Pferde, und insgesamt 33 Pferde schieden aus. Nida und ihr Pferd absolvierten alle vier Etappen und beendeten das Rennen in nur 7,29 Stunden.

„Ich trainiere jetzt weiter für kommende Meisterschaften und werde konsequent nach weiteren Erfolgen für mein Land streben. Als nächstes strebe ich den FEI Endurance World Championship for Seniors an, und das „Mongol Derby" ist mein langfristiges Ziel", sagte Nida.

Nidas Leidenschaft für Pferde begann in ihrer Kindheit in Dubai, wo sie mit ihren Eltern wohnt. Sie verdiente sich ihren Platz bei den World Championships, indem sie eine Reihe anstrengender Wettkämpfe überstand, darunter den Erfolg beim Abu Dhabi Endurance Championship, als sie noch in die 12. Klasse ging. Sie wurde von Takhat Singh Rao unter der Leitung des renommierten Ausdauerreiters Ali Al Muhairi trainiert.

Nida hat einen Bachelor-Abschluss in Sozialarbeit von der University of Birmingham, Vereinigtes Königreich, und ein IB Diploma von der Raffles World Academy, Dubai. Sie ist die Tochter von Dr. Anvar Ameen Chelat, Managing Director der Regency Group, und Minnath Anvar Ameen. Ihre Schwester ist Dr. Fida Anjum Chelat.

