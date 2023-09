GOLDMAN SACHS stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset sieht beim französischen Mischkonzern eine Serie von Kurstreibern, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Hierzu zählt er den Investorentag im Dezember, die voraussichtlich steigenden Dividenden und die Nachfolgeregelung für das Spitzenmanagement, die er im ersten Halbjahr 2024 erwartet. Zudem dürfte die mögliche Ankündigung höherer Steuern auf Autobahnen im Rahmen des Haushaltsgesetzentwurfes im Oktober regulatorische Risiken in der Aktie beseitigen, da die Auswirkungen schon eingepreist seien./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 06:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 104,1EUR gehandelt.



