Apple, Covestro, EZB – Hochspannung im September

Die bevorstehenden Ereignisse haben zweifellos das Potenzial, den Aktienmarkt zu beeinflussen. Die Inflationsdaten aus den USA, die Sitzung der Europäischen Zentralbank und der Hexensabbat sind entscheidende Faktoren. Die Märkte sind derzeit in Erwartung dieser Ereignisse und befinden sich in einer Art “Abwarteposition”. Die Inflationsrate, die fast drei Mal so hoch ist wie das Zwei-Prozent-Ziel der EZB, macht einen weiteren Zinsschritt nach oben fast unausweichlich. Dennoch gibt es Hoffnung, dass die EZB eine vorübergehende Pause einlegen könnte, um die wirtschaftliche Erholung nicht zu gefährden. Dies könnte dazu beitragen, die Nervosität an den Aktienmärkten zu verringern. Die Entscheidungen der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche werden ebenfalls von großer Bedeutung sein.

FR: Das Apple-Event steht bevor, bei dem die nächste iPhone-Generation vorgestellt wird. Wie schätzt Du die Bedeutung dieses Events ein?

Das Apple-Event hat traditionell eine große Bedeutung für den Technologiesektor. Die Enthüllung neuer iPhone-Modelle kann die Richtung für Apple-Aktien und den gesamten Technologiesektor beeinflussen. Es gibt jedoch auch Skepsis darüber, ob die neuen Modelle tatsächlich innovative Veränderungen bringen werden oder eher eine Show sind. Der Ausgang dieses Events wird auf jeden Fall aufmerksam verfolgt.

FR: Oracle, ein US-Konkurrent von SAP, verzeichnet erstmals seit langer Zeit ein nachlassendes Wachstum im Cloudgeschäft. Wie beurteilst Du die Zahlen?

In den vergangenen Jahren war das Cloudgeschäft ein großer Umsatztreiber für Technologieunternehmen. Der immer noch positive, aber rückläufige Wachstumstrend wirft die Frage auf, ob der Cloudmarkt an seine Grenzen stößt und ob dies Auswirkungen auf die Aktienkurse haben wird. Dies ist ein Bereich, den die Anleger genau beobachten sollten.

FR: Covestro plant, die Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten Adnoc wieder aufzunehmen. Wie siehst Du den Deal?

Adnoc besitzt einen beträchtlichen Teil der Erdöl- und Gasreserven in Saudi-Arabien und möchte sein Portfolio erweitern. Dies könnte ein interessanter Schritt in Richtung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette sein. Im Markt wird bereits über ein nachgebessertes Angebot spekuliert. Die Aktien von Covestro haben bereits auf diese Nachricht reagiert, und ein erfolgreicher Abschluss der Gespräche könnte für risikofreudige Investoren eine interessante Möglichkeit darstellen.

Frage 5. FR: Wie siehst Du den Markt in den kommenden Wochen:

Jürgen Molnar: Die Inflationsdaten in den USA entscheiden möglicherweise über weitere Zinserhöhungen im September, aber auch November. Wir rechnen mit einem Anstieg der Inflation, was zum Teil auch eingepreist ist. Auch der Euro bleibt zum Dollar hart umkämpft. Die Zinserwartungen der EZB wackeln und die EZB könnte am Donnerstag pausieren.