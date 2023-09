Importe aus Indien von Januar bis Juli 2023 um 1,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen

WIESBADEN (ots) - * Importe von Mineralölerzeugnissen von 37 Millionen auf 451

Millionen Euro mehr als verzwölffacht, vor allem wegen Gasöl-Importen



* Bekleidung war im Wert von 1,0 Milliarden Euro wichtigstes Importgut





Seite 2 ► Seite 1 von 2

* Exporte nach Indien im Vorjahresvergleich um mehr als ein Fünftel gestiegen,wichtigste Exportgüter waren Maschinen und chemische Erzeugnisse* Importe aus Indien von 2015 bis 2022 fast verdoppeltBeim G20-Gipfel am 9. und 10. September 2023 in Neu-Delhi präsentierte sich dasGastgeberland Indien als schnell wachsende Wirtschaftsnation. In den erstensieben Monaten des Jahres 2023 wuchs auch die Bedeutung Indiens alsHandelspartner Deutschlands weiter. So wurden von Januar bis Juli 2023 Waren imWert von 8,7 Milliarden Euro aus Indien nach Deutschland importiert. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, nahmen die Importe damit um1,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, was auf den verstärken Import vonMineralölerzeugnissen zurückzuführen ist. Mit einem Anteil von 1,1 % an denGesamtimporten lag Indien auf Platz 23 der Rangfolge der wichtigstenWarenlieferanten Deutschlands, vor Vietnam (7,9 Milliarden Euro) und derRepublik Korea (7,6 Milliarden Euro). Unter den Nicht-EU-Staaten nahm IndienRang 9 ein.Importe von Mineralölerzeugnissen aus Indien mehr als verzwölffachtDie deutschen Importe von Mineralölerzeugnissen aus Indien stiegen von nur 37Millionen Euro in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 um das Zwölffacheauf einen Wert von 451 Millionen Euro von Januar bis Juli 2023 (+1 127,4 %), daswaren 2,4 % aller deutschen Importe von Mineralölerzeugnissen in diesemZeitraum. Bei diesen Importen aus Indien handelte es sich hauptsächlich umGasöle, die für die Herstellung von Diesel oder Heizöl genutzt werden.Gleichzeitig führt Indien laut der Comtrade-Datenbank der Vereinten Nationenseit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine große Mengen Rohöl ausRussland ein. Rohöl ist der Grundstoff für die Herstellung von Gasölen.Bekleidung wichtigstes Importgut, Maschinen-Importe mit hohem ZuwachsWichtigstes Importgut aus Indien war in den ersten sieben Monaten des Jahres2023 Bekleidung, wenngleich diese Importe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,2% auf einen Wert von 1,0 Milliarden Euro sanken. Auf den Rängen 2 und 3 lagenMaschinen im Wert von 0,9 Milliarden Euro (+15,3 %) und chemische Erzeugnissefür ebenfalls 0,9 Milliarden Euro (-13,9 %). Verantwortlich für die Zuwächse imMaschinensektor waren insbesondere die Importe von Telekommunikationsgeräten.Exporte nach Indien steigen um mehr als ein Fünftel gegenüber demVorjahreszeitraumAus Deutschland nach Indien exportiert wurden von Januar bis Juli 2023 Waren im