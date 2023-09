Diese Rally stinkt: Morgan Stanley erhöht das Kursziel für Tesla massiv von 250 auf 400 Dollar unter Berufung auf den vermeintlichen "Supercomputer" Dojo von Tesla - wegen "Robotaxis" und so. Aha. Das hat man also jetzt also bei Morgan Stanley so ganz spontan "entdeckt"? Fakt ist zweierlei: die Rally der Tesla-Aktie erwischte viele größere Player auf dem falschen Fuß (hohe Volumina durch Short-Eindeckungen) - und lenkt von den Verdachtsmomenten gegenüber Nvidia ab. Die Firma von Elon Musk soll nun offenkundig statt Nvidia zur KI-Story aufgepusht werden um das KI-Narrativ am Leben zu halten. Gestern wieder miserable Marktbreite: der Anstieg war vor allem ausgelöst durch die großen Tech-Aktien, besonders Tesla - während die meisten Aktien praktisch nicht gestiegen sind. Das zweite Narrativ: die These vom soft landing der US-Wirtschaft, die gestern Janet Yellen lanciert hat. Blickt man auf die US-Nebenwerte (Russell 2000 als bester Indikator für die amerikanische Wirtschaft) in Relation zum S&P 500, dann ergiebt sich jedoch ein anderes Bild..

Hinweise aus Video:

1. Stornierungswelle im Wohnungsbau markiert neuen Höchststand

2. Adler verkauft Bestände – und neue Anleihe zu 21 % Zins

3. Bank of America: US-Aktienmärkte stehen vor dem Umschwung

