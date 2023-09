Appell zum Apple iPhone 15 Launch von refurbed CEO Peter Windischhofer "Die Produktion eines einzelnen Smartphones benötigt ca. 13.000 Liter Wasser. Das ist Raubbau an unserem Planeten." (FOTO)

Wien, München (ots) - refurbed ist der am schnellsten wachsende

Online-Marktplatz im deutschsprachigen Raum für umfänglich erneuerte

elektronische Produkte von Smartphones bis E-Bike, von Tablets bis hin zu

Küchengeräten. Im Februar 2017 ging refurbed als Start-Up (Headquarters: Wien,

Österreich) der drei Gründer Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen

Riedl an den Start - 2023 erreichte das "Soonicorn" die Marke von insgesamt 1

Milliarde Euro im Außenumsatz.



Zum Launch des neuen Apple iphone 15 am 12. September 2023 richtet Co-Founder

und CEO Peter Windischhofer einen deutlichen Appell sowohl an die Tech-Giganten

als auch an die Konsument:innen: