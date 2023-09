3 Milliarden Menschen ohne Internet-Zugang weltweit Kompetenz-Training erfolgreicher als Preis-Subventionen - EPoS Economic Research Center berichtet

Bonn, Mannheim (ots) - Bis zum Jahr 2030 will die UNO weltweit allen Menschen

den Zugang zum Internet ermöglichen. Heute sind allerdings noch rund 3

Milliarden Menschen offline. Eine neue EPoS-Studie hat in Kolumbien konkrete

Maßnahmen untersucht, die darauf abzielen, die digitale Kluft zu überwinden. Die

Analyse zeigt, dass die Förderung von Internet-Kompetenzen in sozial schwachen

Stadtteilen am besten funktioniert. Die Zahl der Internetzugänge wird dadurch

dort verdoppelt. Dieses Forschungsergebnis veröffentlicht das EPoS Economic

Research Center der Universitäten Bonn und Mannheim in dem Diskussionspapier

"Internet (Power) to the People: How to Bridge the Digital Divide".



"Instrumente zur Förderung der Internetnutzung, die nicht über den Preis wirken,

sind für sozial schwache, weniger internetaffine Verbraucher wichtiger als

Subventionen - das zeigt unsere Forschung", sagt die Autorin Michelle Sovinsky

vom EPoS Economic Research Center. "Für die Politik heißt das: Die digitale

Kluft lässt sich am besten durch eine Kombination beider Maßnahmen überwinden:

größere Auswahl an Internet-Tarifen und Vermittlung von Kenntnissen, um die

Internet-Verbreitung zu erhöhen. Dies gilt für die sozial benachteiligten

Bevölkerungsteile und für Gegenden mit bislang sehr wenigen Internetzugängen.

Eine solche Maßnahmenkombination ist zwar kurzfristig teurer, zahlt sich aber

langfristig aus. Unsere Ergebnisse sind besonders für Entwicklungsländer

relevant."