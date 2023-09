So hat Elon Musk Bill Gates beleidigt, nachdem dieser Tesla geshortet hat

Laut Walter Isaacson, ein Autor, der den Tesla-CEO drei Jahre lang begleitet hat, sprach Bill Gates Anfang 2022 mit Elon Musk über Philanthropie. Isaacson beschreibt diese Begegnung ausführlich in seiner heute erscheinenden Biografie "Elon Musk". CNBC hat am Sonntag einen Auszug aus dem Buch veröffentlicht. Demnach hätten sich die beiden im März 2022 in der Tesla-Gigafabrik in Austin getroffen. Gates schlug vor, dass Musk für Flüchtlinge, das amerikanische Bildungswesen, die Heilung von Aids, die Ausrottung von Moskitos und klimaresistentes Saatgut spenden sollte.

Bei diesem Treffen kam das strittige Thema der Wetten von Gates gegen Tesla zur Sprache: So sei Gates eine Short-Position von einer halben Milliarde US-Dollar gegen Tesla eingegangen. Gates entschuldigte sich bei Musk für diesen Schritt, sagte aber zu Isaacson: "Als er hörte, dass ich die Aktie geshortet hatte, war er super gemein zu mir. Aber er ist zu so vielen Leuten super gemein, also darf man es nicht zu persönlich nehmen."