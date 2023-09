Die Korean Society of Ginseng bestätigt die Wirkung des Konsums von rotem Ginseng bei der Vorbeugung und Verbesserung von Demenz

Im Rahmen der akademischen Frühjahrskonferenz 2023 der Korean Society of Ginseng haben das Institute for Alzheimer's & Dementia Research der Konyang University und das Natural Products Research Institute der Korea Ginseng Corporation den Mechanismus aufgezeigt, durch den Ginsenosid-Verbindungen im Ginseng kognitive Beeinträchtigungen bei der Alzheimer-Krankheit verringern. Das Forschungsteam teilte insgesamt 18 Ratten in drei Gruppen auf (normale Gruppe, Ratten, die mit der Alzheimer-Krankheit infiziert wurden und Ratten, die mit der Alzheimer-Krankheit infiziert wurden und denen eine Ginsenosid-Verbindung verabreicht wurde), um die Veränderungen der Proteine und Stoffwechselprodukte im Gehirn zu analysieren. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass die Proteinveränderungen, die zu einer Schädigung der Synapsen (der Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen) und der Mitochondrien des Gehirns in der Gruppe, die mit der Alzheimer-Krankheit infiziert war, durch die Verabreichung der Ginsenosid-Verbindung wieder auf das Niveau der normalen Gruppe gebracht wurden.

– Im Rahmen der Studie „Aufklärung der Mechanismen zur Vorbeugung und Verbesserung der Demenz durch roten Ginseng" (Elucidation of Mechanisms for Dementia Prevention and Improvement by Red Ginseng)

