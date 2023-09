Wie Unternehmen von Social Media profitieren können (FOTO)

Frankfurt (ots) - Studie zeigt: Dienstleister investieren mehr in ihre Auftritte

/ Soziale Plattformen bringen neue Kunden und machen Bestandskunden zufriedener



Immer mehr Unternehmen in Deutschland sind auf Sozialen Plattformen vertreten.

Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Gelbe Seiten

hat ergeben, dass 68 Prozent der befragten Betriebe ein eigenes Profil auf

Facebook, Twitter, YouTube oder einem ähnlichen Kanal haben. Im Vorjahr hatten

das lediglich 59 Prozent angegeben. Insgesamt wurden für die Studie im Mai

dieses Jahres 401 Dienstleistungsbetriebe in Deutschland interviewt, darunter

Friseure, Anwälte, Handwerker und Arztpraxen.





Am häufigsten sind diejenigen, die soziale Medien bereits nutzen, auf Facebookvertreten (86 Prozent derer, die soziale Plattformen nutzen), dahinter folgenInstagram (61 Prozent), YouTube (32 Prozent), Twitter (27 Prozent), Xing undLinkedIn (jeweils 26 Prozent).Unternehmen investieren mehr Geld in ihre Social Media-AuftritteAuch die Investitionen der Betriebe in ihre Auftritte auf Sozialen Plattformenweisen nach, dass Firmen die Relevanz einer Präsenz dort immer höhereinschätzen. Zwar gaben 58 Prozent der Unternehmen, die auf Social Media aktivsind, an, dass ihre Ausgaben dafür im Vergleich zum Vorjahr in etwagleichgeblieben sind. Doch während nur sieben Prozent etwas weniger oderdeutlich weniger investiert haben, sagte jeder vierte Betrieb, er habe etwasmehr Geld in die Hand genommen, acht Prozent sogar deutlich mehr.Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, zumindest, wenn man die Prognosen derbefragten Unternehmen betrachtet. So wollen 29 Prozent der Betriebe, die bereitsFacebook, YouTube und Co. nutzen, die Investitionen in ihre Auftritte dort inden kommenden zwölf Monaten erhöhen, nur neun Prozent planen die Ausgabendagegen zu kürzen; 61 Prozent sagten, die Budgets sollten beibehalten werden.Social Media-Auftritte von Unternehmen: Zufriedenere und loyalere Kunden"In der heutigen Zeit werden Soziale Plattformen immer mehr zu digitalenSchaufenstern von Dienstleistungsbetrieben. Umso wichtiger ist es, sich hierprofessionell und hochwertig zu präsentieren", sagt Dirk Schulte,Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing-Gesellschaft. Doch ein erfolgreicherAuftritt kommt nicht von selbst. Schulte rät vielmehr, sich auf diesem wichtigenFeld Expertise an Bord zu holen. So wüssten die Berater von Gelbe Seiten, die inden 15 Verlagen des Unternehmens seit Jahren tagtäglich hautnah mitDienstleistungsbetrieben in Austausch stehen, sehr genau, was kleine undmittelständische Unternehmen bräuchten, um digital erfolgreich zu sein, sagt