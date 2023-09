Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neustadt am Rübenberge (ots) - Strompreise im stetigen Aufwärtstrend - was vieleHausbesitzer zunehmend belastet, ließe sich mittlerweile durch eine Investitionin PV-Technik problemlos beheben. Henning Hanebutt unterstützt seine Kundentäglich dabei, die Installation ihrer Photovoltaik-Anlage gleichermaßenkostengünstig wie reibungslos abzuwickeln und sich dadurch von externenVersorgern unabhängig zu machen. Warum das gerade jetzt lukrativer denn je ist,verrät er im folgenden Ratgeber.Angesichts steigender Strompreise und der zunehmenden Besorgnis über denKlimawandel wird das Interesse an Photovoltaik-Anlagen immer größer: Kein Wunderalso, dass immer mehr Hausbesitzer von dieser Entwicklung profitieren wollen,indem sie ihren eigenen, kostengünstigen und umweltfreundlichen Strom erzeugen.Ziel ist es, die Abhängigkeit von externen Versorgern zu verringern, finanzielleErsparnisse zu realisieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende zuleisten. Doch trotz der steuerlichen Erleichterungen und der zunehmendenKosteneffizienz von PV-Anlagen zögern viele Interessenten: UnsichereFinanzplanung, mangelnde Kenntnis über die langfristigen Vorteile und die Sorgeum aufwendige Wartungsarbeiten stehen oft als Hürden im Weg. "Wenn dieHausbesitzer diese Gelegenheit nicht ergreifen, laufen sie Gefahr, in einemStrommarkt festzustecken, der von Preisschwankungen und wachsenden Kostengeprägt ist", mahnt Henning Hanebutt, Geschäftsführer der Hanebutt Gruppe."Die entscheidenden Faktoren für eine kosteneffiziente und nachhaltigeEnergieversorgung sind die Reduktion der Betriebskosten und die Stabilität derEnergiepreise - Photovoltaik-Anlagen bieten all diese Vorzüge", fügt er hinzu.Henning Hanebutt kann auf eine umfangreiche Expertise im Bereich Dacharbeitenund Photovoltaik zurückblicken: Als Leiter der fast 100 Jahre alten HanebuttGruppe, die heute 14 Niederlassungen an zehn Standorten unterhält, verfügt erüber umfassende Erfahrungswerte in verschiedenen Handwerksbereichen. Unterseiner Führung hat die Unternehmensgruppe zudem schon zahlreichenHauseigentümern geholfen, ihre Energiekosten durch den Einsatz vonPhotovoltaik-Anlagen zu senken und ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten.Warum aber schlägt die Thematik gerade jetzt so hohe Wellen?Nachhaltigkeit trifft Rentabilität: Wie Photovoltaik-Anlagen die Energiekostenminimieren"Wer sich für eine Photovoltaik-Anlage entscheidet, investiert in einenachhaltige Zukunft und profitiert von signifikanten Kosteneinsparungen", betontHenning Hanebutt. So fallen die Betriebskosten einer solchen Anlage im Gegensatzzum traditionellen Strom aus dem Netz minimal aus. Die daraus resultierenden