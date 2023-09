Wasser ist kostbar und knapp. Obwohl mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind, ist nur ein winziger Bruchteil davon als Trinkwasser nutzbar - genauer gesagt, lediglich 2,5 Prozent. Davon ist wiederum nur etwa die Hälfte für den Menschen zugänglich. Der Klimawandel verschärft diese Problematik in vielen Teilen der Welt noch weiter. So kommt es auf der einen Seite zu schweren Regenfällen in Teilen Europas, in anderen Teilen Europas herrscht eine große Wasserknappheit.