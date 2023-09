Liechtenstein Life launcht Fondspolice für Erben und Schenken / Neuer Wholelife-Tarif Liechtenstein Life Wealth

Ruggell (ots) - Liechtenstein Life erweitert das Angebot an Fondspolicen für den

deutschen Markt. Neu im Portfolio ist eine Wholelife-Versicherung, die es

ermöglicht, Vermögen renditeorientiert anzusparen und steueroptimiert auf Erben

zu übertragen. Der Tarif Liechtenstein Life Wealth ist eine langlaufende,

fondsgebundene Lebensversicherung, bei der sich Versicherungsleistungen

individuell konfigurieren und für Erbschaften oder Schenkungen flexibel

gestalten lassen.



In Deutschland wird mehr vererbt oder geschenkt denn je. Doch die Erbschaft-

oder Schenkungsteuer mit Steuersätzen von bis zu 50 Prozent kann das übertragene

Vermögen erheblich schmälern. Hier setzt die neue Liechtenstein Life-Police an,

die speziell auf die Anforderungen von Vermögenden zugeschnitten ist. Mit dem

innovativen Wholelife-Tarif fließt die Leistung im Todesfall nicht in die

Erbmasse. Kunden können von Erbschaft- und Schenkungsteuer-Freibeträgen

profitieren. Bei Bedarf lässt sich auch eine Term Fix-Option flexibel

integrieren.