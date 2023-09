ZEW-Konjunkturbarometer: "Verheerende Lage" – so reagiert der DAX

Und weiter: "So schlechte Werte wurden bisher nur in den ganz großen Krisen wie Covid, Finanzkrise, Platzen der Dot.com Blase etc. erreicht. Dass die in die Zukunft gerichtete Umfrage besser als erwartet ausgefallen ist, ist zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass auch die zukünftige Einschätzung – trotz der Verbesserung – weiterhin unterhalb der Null-Linie liegt. Zum Vergleich: der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei plus 14,8. Eine schnelle und steile wirtschaftliche Erholung bleibt damit leider ein unwahrscheinliches Szenario."

Der DAX fällt nach Bekanntgabe des ZEW-Index um bis zu 0,5 Prozent auf 15.725 Punkte.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 15.728PKT gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion