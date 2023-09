WARBURG RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 212 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückruf von Airbus-Triebwerken des US-Partners Pratt & Whitney belaste die künftige Ertragslage des deutschen Triebwerkherstellers stark, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der finanziellen Dimension und Komplexität, aber auch der unglücklichen Kommunikation des Rückrufs laste die Angelegenheit ebenfalls schwer auf den Aktien./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,51 % und einem Kurs von 174,8EUR gehandelt.



