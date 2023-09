Boerse Stuttgart Digital und Munich Re erweitern Partnerschaft mit innovativen und sicheren Staking-Lösungen

Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.boerse-stuttgart.de/de-d

Vorreiter für ein neues Sicherheitsniveau von Staking in Europa





Die Zusammenarbeit von Boerse Stuttgart Digital und Munich Re Group legt denGrundstein für eine umfassend versicherte Full-Service-Staking-Lösung für deninstitutionellen Markt, als Vorreiter für ein neues Sicherheitsniveau vonStaking in Europa.Die Staking-Lösung basiert auf der von Munich Re Group entwickelten, innovativenStaking-Risk Versicherung, die Slashing-Risiken für Boerse Stuttgart Digitalmindert. Die Staking-Lösung wurde dabei einer eingehenden Due Diligence durchMunich Re Group unterzogen. Auch die Boerse Stuttgart Digital Custody (blocknoxGmbH) erweitert ihre bereits bestehende Verwahr-Lösung um das neueStaking-Angebot. Durch die Kooperation der in Deutschland reguliertenUnternehmen entsteht so eine sichere, hochwertige und vertrauenswürdigeStaking-Infrastruktur für Investoren.Dr. Oliver Vins, Geschäftsführer von Boerse Stuttgart Digital: "Wir freuen unsüber die vertiefte Partnerschaft mit Munich Re, einem der führenden undangesehensten Rückversicherungsanbieter. Diese Kooperation bildet die Grundlagefür sichere Staking-Lösungen für Investoren in ganz Europa. Wir beobachten einzunehmendes Interesse an Staking bei institutionellen Anlegern, die gerne daranteilnehmen würden, vorausgesetzt sie können der Sicherheit des Staking-Umfeldsuneingeschränkt vertrauen. Bei Boerse Stuttgart Digital übernehmen wir gemeinsammit Munich Re gerne die Vorreiterrolle bei der Bewältigung dieserHerausforderung."Dr. Andre Knoerchen, Leiter New Tech Underwriting bei Munich Re: "DigitaleAssets sind eine wichtige Wachstumschance für die Finanzdienstleistungsbranche.Boerse Stuttgart Digital hat sich als führender Akteur mit strategischerKonsequenz und starkem Fokus auf regulatorische Compliance positioniert. DieFähigkeiten von Munich Re als Risikoträger und unsere Versicherungslösung fürdigitale Vermögenswerte ergänzen diesen Ansatz perfekt. Indem Partner wie BoerseStuttgart Digital und Munich Re ihre Stärken bündeln, kann die institutionelleAkzeptanz digitaler Vermögenswerte nicht nur schneller gelingen, sondern auchsicherer."Slashing-Risk-Versicherung schützt Validatoren vor dem Verlust ihresinvestierten KapitalsDer Begriff Slashing wird im Zusammenhang mit der Ethereum-Blockchain verwendetund bezieht sich auf den Prozess, bei dem ein Validator einen Teil oder seingesamtes gestaktes ETH im Rahmen des Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verlierenkann. Validatoren verifizieren Transaktionen und fügen neue Blöcke derBlockchain hinzu. Wenn ein Validator bestimmte Regeln des Ethereum-Netzwerksverletzt - was nicht unbedingt mutwillig sein muss - kann dies zu Slashingführen. Zum Beispiel können zwei verschiedene Blöcke für denselben Zeitpunktvorgeschlagen werden (Block Proposer Double Vote) oder es kann eine Bestätigungfür zwei verschiedene Attestationen gegeben werden, die denselben Zielblockhaben (Attestor Double Vote). In solchen Fällen besteht für Validatoren dasRisiko, Teile ihrer gestakten Vermögenswerte zu verlieren. Um dieses Risiko zuadressieren und Investoren besser zu schützen, haben Boerse Stuttgart Digitalund ihr Staking-Partner Staking Facilities GmbH mit Munich Rezusammengearbeitet, die ein innovatives Versicherungskonzept entwickelte, dasSlashing-Risiken abdeckt.Staking-Partnerschaft ergänzt erfolgreiche Zusammenarbeit in derKrypto-VerwahrungBoerse Stuttgart Digital Custody (blocknox GmbH), welche die BaFin-Lizenz fürdas Kryptoverwahrgeschäft hält, kooperiert seit 2022 mit Munich Re Group imBereich der Verwahrungsversicherung. Durch die Erweiterung der Partnerschaft inden Staking-Bereich soll institutionellen Investoren der Einstieg in Stakingerleichtert werden. Das Hauptziel von Boerse Stuttgart Digital ist es,institutionelle Partner zu unterstützen, ihren Kunden den Zugang zuzuverlässigen und sicheren Staking-Lösungen zu ermöglichen.