In der Spitze hat HelloFresh von seinen Rekordständen bei 97,50 Euro aus Ende 2021 bis März dieses Jahres 84 Prozent an Wert eingebüßt und musste auf 15,40 Euro und somit den Unterstützungsbereich aus 2019 und Anfang 2020 zurücksetzen. An dieser Stelle setzte zunächst eine volatile Seitwärtsbewegung ein, die sich allerdings zunehmend in einer Cup & Handle-Formation präsentiert. Hierbei gelang es in den letzten Wochen zurück an den 200-Wochen-Durchschnitt in den Bereich von 31,65 Euro zuzulegen, diese Hürde dürfte allerdings für einige Bremsspuren in der Kursentwicklung sagen. Nichtsdestotrotz würde unter der Annahme der genannten Formation mittel- bis langfristig ein durchaus vielversprechendes Trading-Setup entstehen.

Rückfallrisiken steigen