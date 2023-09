High Tide eröffnet zweite Canna Cabana-Filiale in Brampton, Ontario

CALGARY, ALBERTA, 12. September 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) das leistungsstarke und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Verkaufsstandort an der Adresse 9025 Airport Road in der Stadt Brampton in Ontario am Donnerstag, den 14. September 2023 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 156. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. den 52. Geschäftsstandort in Ontario, Kanadas größter Provinz.

Brampton ist eine große Stadt im Großraum Toronto. Unter den bevölkerungsreichsten Städten Kanadas steht sie an neunter Stelle und im „Golden Horseshoe“ von Ontario an dritter Stelle. Die einst für ihre großen Gewächshäuser berühmte Stadt hat den Namen „Flower City“ in ihrem Slogan beibehalten und entwickelt sich rasch zu einer der vielfältigsten Gemeinden Kanadas. Dieser zweite Canna Cabana-Standort befindet sich im südöstlichen Winkel der Stadt, unweit der Stadt Mississauga, wo vor kurzem legale Cannabisläden genehmigt wurden. Die brandneue Canna Cabana-Filiale ist in ein florierendes Einzelhandelszentrum integriert, mit einer Reihe von Verkaufsstellen großer nationaler Ketten in unmittelbarer Nähe. Sie wird den ELITE- und Cabana-Club-Mitgliedern in Brampton und in der Nachbarstadt Mississauga als weitere Anlaufstelle dienen.

„Unser bestehendes Canna Cabana-Geschäft in Brampton ist bereits ein voller Erfolg. Und so freut es mich ganz besonders, in dieser multikulturellen Stadt mit ihren knapp 700.000 Einwohnern, die zu den wachstumsstärksten Großstädten Kanadas zählt, unsere zweiten Filiale zu eröffnen. Unser Cabana Club verzeichnet landesweit ein rasches Wachstum, und unser innovatives Diskontclub-Modell wird in ganz Ontario bestens angenommen. Jede Neueröffnung eines Canna Cabana-Standorts in Ontario erfüllt mich mit Begeisterung. Schließlich erzielen wir mit unserem Ladendurchschnitt in Kanadas größter Provinz das 3,4-fache des durchschnittlichen Umsatzes auf Provinzebene“, freut sich Raj Grover, der President und Chief Executive Officer von High Tide.