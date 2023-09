Neue Studie gibt Einblicke in die Erfolge und Herausforderungen von Top-Unternehmen im Digital Marketing

Frankfurt am Main (ots) - Der Deutsche Dialogmarketing Verband e.V. (DDV) hat in

Kooperation mit absolit Dr. Schwarz Consulting die neue Studie Digital Marketing

Benchmarks 2023 herausgegeben. Seit der Erstveröffentlichung 2019 liefert die

Publikationsreihe Jahr für Jahr spannende Einblicke in die Digital- und

Dialogmarketingpraxis von über 5.000 Top-Unternehmen aus der DACH-Region. Mit

126 Kriterien wurden erneut die Marketingaktivitäten in den Herzstücken des

digitalen Marketings - Website, Search, Social Media und E-Mail - erfasst und

analysiert.



Die aktuellen Ergebnisse enthüllen, dass der Wachstumstrend der vergangenen

Jahre im Multichannel-Marketing erstmals auf hohem Niveau stagniert. So setzen

weiterhin rund zwei Drittel der Unternehmen auf digitales Marketing über eine

Vielzahl von Kanälen. Weitere Ergebnisse der Studie im Überblick: