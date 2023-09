Bertelsmann setzt auf künstliche Intelligenz (FOTO)

- KI spielt in vielen Geschäften des Unternehmens bereits eine große Rolle

- In Berlin - und virtuell in aller Welt - treffen sich die KI-Experten des

Konzerns



Bertelsmann sieht im Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) große Chancen für die

weitere Verbesserung seiner vielfältigen Geschäftsmodelle, für die Förderung von

Innovationen und für die Steigerung der Effizienz - und das weltweit in allen

Geschäften des Konzerns. Schon heute reichen die Anwendungen von künstlicher

Intelligenz bei Bertelsmann von der automatisierten Synchronisation ganzer

TV-Shows über die Tech-getriebene Kombination von Musik und Film oder die

zielgruppenspezifische Werbung bis hin zu hybriden Live-Chatbot-Lösungen für die

Betreuung von E-Commerce-Kunden und dem Einsatz medizinischer Diagnose-Apps. Zum

ersten Mal treffen sich heute in Berlin rund 170 KI-Experten des internationalen

Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens, um Erfahrungen auszutauschen

und den Einsatz von KI voranzutreiben. Weitere 550 KI-Profis sind virtuell aus

aller Welt zugeschaltet.