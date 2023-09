Stuttgart (ots) -



- Entscheidend ist die Identifikation von zukünftigen Marktdynamiken und-potenzialen sowie die Optimierung erforderlicher Schlüsselkompetenzen (z. B.Partnerschaften, Coopetition)Die etablierteren Automobilhersteller und Zulieferer stehen bei der vieldiskutierten Software-Transformation an einem entscheidenden Wendepunkt: DieZeit des Experimentierens mit neuen Technologien, Partnerschaften undGeschäftsmodellen ist vorbei und die volle Konzentration auf dieKommerzialisierung des Software Defined Vehicle (SDV) hat höchste Priorität.Denn in der nächsten Phase der Transformation wird sich entscheiden, ob die OEMsund traditionellen Zulieferer den Sprung zur "Automotive Software Company"schaffen und ihre zentrale Rolle behaupten können oder ob sie das Feld dengroßen Technologie-Konzernen und den neuen, digital nativen Automobilherstellernaus China oder den USA überlassen müssen, heißt es in einer Studie von EY, dieam Montag anlässlich der IAA Mobility in München veröffentlicht wurde.Die erhöhte Kundennachfrage nach integrierten Software-Lösungen habe dasPotenzial, die bestehenden Strukturen des Automotive-Sektors geradezu zusprengen, heißt es in der Studie weiter."Die Automobilindustrie steht am Scheideweg. Nach der Hype-Phase geht es jetztum den tatsächlichen Aufbau eines Ökosystems - und um viel Geld: Allein derMarkt für Automotive-relevante Software wird bis 2030 auf einen Wert von 118Mrd. US-Dollar anwachsen - bleibt damit jedoch hinter den bislang bestehendenErwartungen der Industrie zurück. Autohersteller müssen ihre Strategienüberprüfen, verstärkt auf Partnerschaften und Coopetition setzen - und auch eineStandardisierung in bestimmten Bereichen in Betracht ziehen.," erklärtConstantin M. Gall, Leiter der Automotive Industry Practice und Managing PartnerEurope West bei EY Strategy and Transaction. "Die automobileSoftware-Transformation ist kein Sprint, sondern ein Marathon: TraditionelleAutomobilhersteller und Zulieferer müssen sich stark fokussieren und sichdarüber klar werden, wo sie mitspielen wollen, mit wem sie dabei gegebenenfallskooperieren, welche Fähigkeiten und Talente sie benötigen und wie ihre