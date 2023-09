UBS stuft Traton auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Traton nach einer Konferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Generell scheine dem Industriegütersektor keine unmittelbare Nachfrageklippe zu drohen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch stützten die Energiewende und Produktionsrückverlagerungen das kurz- bis mittelfristige Wachstum des Sektors. Der Traton-Vorstand rechne mit einem guten Jahr 2024 für Lkw. Das Management sehe aktuell keine Stornierungen, viele Kunden sähen immer noch einen Vorteil in der Flottenerneuerung./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 22:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 22:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 18,66EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillermo Peigneux Lojo

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m