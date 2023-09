Während die Exploration auf dem ugandischen Seltene Erden-Projekt „Makuutu“ mit Meilenschritten voranschreitet, meldet der australische Rohstoffentwickler Ionic Rare Earths Ltd. (ASX, IXR, WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341, Ticker: IXRRF) Top-News von seiner 100%-Tochterfirma Ionic Technologies. Das Magnetrecycling-Unternehmen aus Belfast hat im Rahmen eines bezuschussten Förderprogramms der britischen Regierung Joint Ventures mit Ford Technologies, Less Common Metals (LCM) und in einem separaten Projekt mit British Geological Survey geschlossen. Die Aktie reagiert mit rasantem Anstieg.