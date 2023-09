STRASSBURG (dpa-AFX) - Für die schweren Flutschäden in der Region Thessalien kann Griechenland mit bis zu 2,25 Milliarden Euro Unterstützung aus verschiedenen EU-Töpfen rechnen. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag bei einem Treffen mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in Straßburg.

Angesichts der schlimmen Lage in den betroffenen Gebieten gelte es, innovativ, schnell und flexibel zu sein. Noch am Dienstag werde eine eigens gegründete Task-Force zur Fluthilfe die Arbeit aufnehmen.