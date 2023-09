Pierre Fabre Laboratories erwirbt Vertical Bio und den Kandidaten des Unternehmens für eine innovative zielgerichtete Therapie für Patienten, die an nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit MET-Veränderung leiden

CASTRES, Frankreich, und BASEL, Schweiz, 12. September 2023 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories, das französische Pharma- und Dermokosmetikunternehmen, gab die Übernahme der Vertical Bio AG – einem Entwickler neuartiger Krebstherapien – bekannt. Diese erste Übernahme eines Biotechnologieunternehmens ermöglicht es den Pierre Fabre Laboratories, VERT-002 in ihre Liste der Antikörper aufzunehmen, deren Einsatzfähigkeit im Bereich der Onkologie erforscht wird. VERT-002 ist ein monoklonaler Antikörper mit einem neuartigen und differenzierten Wirkmechanismus, der als Abbauer von c-MET fungiert. Bei diesem Zielobjekt handelt es sich um einen bekannten Krankheitstreiber, der sich auf Patienten auswirkt, die an nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer – NSCLC) mit Mutationen oder einer Verstärkung von MET leiden. Die Konditionen der geschäftlichen Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Vertical Bio wurde von Versant Ventures gegründet und aus dem in Basel, Schweiz, ansässigen Ridgeline Discovery Engine des Unternehmens heraus in den Markt eingeführt. Unter Nutzung der Fähigkeiten von Ridgeline auf dem Gebiet der Biologie hat Vertical Bio VERT-002 durch präklinische Studien in Hinsicht auf eine IND-Einreichung weiterentwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass die ersten Studien am Menschen im Jahr 2024 beginnen werden.

Durch diese Übernahme stärken die Pierre Fabre Laboratories ihr Forschungs- und Entwicklungsportfolio im Bereich der Präzisionsonkologie mit einem Produkt, das kurz vor der klinischen Entwicklung steht. Im Einklang mit seiner Innovationsstrategie hat der Konzern die Onkologie zu seiner obersten Priorität im Bereich der medizinischen Versorgung gemacht und investiert jedes Jahr etwa 80 % seiner Forschungs- und Entwicklungsausgaben in diesen Therapiebereich. Im Jahr 2022 erzielte das Onkologie-Franchise Einnahmen von 467 Millionen €, ein deutlicher Anstieg von 221 % im Vergleich zu den Einnahmen des Jahres 2019.

Die Pierre Fabre Laboratories können auf eine lange Geschichte in der Behandlung von Lungenkrebsarten zurückblicken, die bis in die 90er Jahre zurückreicht, als das Unternehmen seine erste Chemotherapie auf den Markt brachte. Anfang des Jahres wurde eine Kooperationsvereinbarung mit Scorpion Therapeutics unterzeichnet, mit dem Ziel, zwei Kandidaten für die Behandlung von Patienten mit EGFR-mutiertem NSCLC gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten. Und dank seiner langjährigen Partnerschaft mit Pfizer geht das Unternehmen davon aus, bald das volle Potenzial eines vielversprechenden klinischen Entwicklungsprogramms in Bezug auf NSCLC ausschöpfen zu können.