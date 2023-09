"Kanarienvogel in der Kohlemine" warnt vor Turbulenzen an den Börsen

Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report .

Viele Unternehmen scheinen zu hoffen, dass die Federal Reserve die Zinsen eher früher als später senken wird. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte allerdings im August in Jackson Hole, dass die Zentralbank bereit sei, ihren Leitzins noch eine ganze Weile restriktiv zu halten, um die Inflation auf ihr Zwei-Prozent-Ziel zu senken.

Die Bond-Strategen des Wells Fargo Investment Institute geben Knutzen in seiner Einschätzung recht. Auch sie sehen Risiken bei Junk Bonds für Unternehmen mit einem Rating von "B" und darunter. Sie verweisen dabei vor allem darauf, dass die Spreads in diesem Sektor seit Juli weniger als 400 Basispunkte über dem Rendite-Satz risikofreier Bonds liegen. Spreads sind die Aufschläge, die Anleger für Anleihen zahlen müssen, um Ausfallrisiken auszugleichen.

Ab dem nächsten Jahr bis Ende 2027 werden Hochzinsanleihen im Volumen von etwa 700 Milliarden US-Dollar fällig, wobei ein großer Teil des Refinanzierungsbedarfs von Unternehmen mit risikoreicherem Junk-Kreditrating stammt, also mit einer Bewertung der Ratingagentur Standard & Poor's mit höchstens "BB".

Knutzen befürchtet jedoch, dass die Auswirkungen der ersten Zinssenkungen immer näher rücken, da sich überschuldete Unternehmen früher oder später einfach refinanzieren müssen. Und diese Refinanzierung wird dann aufgrund der hohen Zinsen deutlich teurer ausfallen, was zwangsläufig zu einer wachsenden Anzahl an Unternehmenspleiten führen wird.

Der Bloomberg US High Yield Bond Index hat bis Ende August eine Rendite von 6,4 Prozent erzielt und damit einen der höchsten Zuwächse des Jahres im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Zurückzuführen ist dies laut dem Wells Fargo Investment Institute auf die "robuste US-Wirtschaft in Verbindung mit der immer noch verfügbaren finanziellen Liquidität".

Knutzen geht davon aus, dass der Markt für Hochzinsanleihen (Junk Bonds) als "Kanarienvogel in der Kohlemine" für die allgemeine Marktvolatilität dienen wird, da er "vielleicht die sichtbarste Bedrohung zeigt und daher unserer Meinung nach eher früher als später eingepreist werden könnte".

Neuberger Berman, ein Vermögensverwalter mit acht Jahrzehnten Erfahrung, ist auf der Suche nach Rissen in den Kreditmärkten aufgrund der Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve. Erik Knutzen, CIO für Multi-Asset-Investments bei Berman, befürchtet, dass mehrere Faktoren einen Wendepunkt für die weltgrößte Volkswirtschaft darstellen könnten, von einer Konjunkturabschwächung in China bis hin zu einer endgültigen Kapitulation der US-Verbraucher aufgrund der höheren Preise und Zinsen.

Foto: John Angelillo - UPI Photo via Newscom picture alliance

Investieren in Krisenzeiten

