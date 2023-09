Das Ticket zum Gewinn: Mit diesen drei Aktien von der NFL-Saison profitieren

Football-Fans sind bereit, viel Geld auszugeben, um die Spiele zu sehen – und auf ihre Lieblingsteams und -spieler zu wetten. Die Finanznachrichtenseite Barron’s hat drei Aktien aus dem Bereich Sportwetten-Apps und Unterhaltungsunternehmen selektiert, die für Investoren während der NFL-Saison Gewinne erzielen könnten.

Die Aktie der Online-Sportwetten-App Draftkings ist in diesem Jahr um 166 Prozent gestiegen. Sportwetten gewinnen in den US-Staaten an Popularität, in denen sie legalisiert wurden. So haben Kentucky, North Carolina, Puerto Rico und Vermont vor kurzem mobile Sportwetten legalisiert. Laut Barron’s bestehe zudem die Möglichkeit einer breiteren Legalisierung. Das Unternehmen hob seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr im Rahmen der Earnings zum zweiten Quartal an. Traditionell macht die Aktie im Herbst große Sprünge. In der Woche nach dem Start der NFL-Saison 2020 stiegen die Titel laut Dow Jones Market Data um 25 Prozent. Zwar fiel die Aktie zu Beginn der Saison 2021 um knapp sechs Prozent, 2022 stieg sie aber wieder um 13 Prozent.