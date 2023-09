NEW YORK (dpa-AFX) - Die Trendsuche am US-Aktienmarkt geht weiter. Nach der jüngsten Erholung dürften die US-Börsen am Dienstag wieder den Rückwärtsgang einlegen. Angesicht der nahenden US-Inflationsdaten, die von großer Bedeutung für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommende Woche sind, verließ die Anleger wieder etwas der Mut.

Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 34 606 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,4 Prozent im Minus auf 15 406 Punkte. Letzterer hatte am Montag auch dank eines Kurssprungs beim Elektroautobauer Tesla nach einer positiven Analystenstudie deutlicher zugelegt.