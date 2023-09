Zwar profitierte RTX auch von der gesteigerten Kauflust der Investoren nach dem Corona-Crash und konnte im Zuge dessen auf ein Niveau von 106,02 US-Dollar Anfang 2022 zulegen, kam an dieser Stelle allerdings nicht weiter und schlug zunächst eine Seitwärtsbewegung mit einer unteren Grenze um 81,00 US-Dollar ein. Dieses Supportniveau wurde jedoch zu Beginn dieser Handelswoche bärisch gekreuzt, womit nun weitere Verluste sehr wahrscheinlich geworden sind, dies zeigt auch die vorbörsliche Indikation.

Der einschneidende Kursrutsch vom Montag dürfte Abwärtspotenzial zunächst auf 74,90 US-Dollar bereithalten, darunter auf 69,85 und schließlich die etwas größere Unterstützungszone aus den letzten Jahren um 65,66 US-Dollar. So viel geht zumindest aus der technischen Auswertung der jüngsten Kursentwicklung hervor. Um das drohende Verkaufssignal doch noch zu negieren, würde es eines Kurssprungs von mindestens über 87,00 US-Dollar bedürfen. In diesem Szenario könnten dann zu Gewinne an 92,27 US-Dollar erfolgen.

RTX Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Das zumindest schon auf Tagesschlusskursbasis etablierte Verkaufssignal kann für einen Short-Einstieg mit einem endgültigen Ziel bei 65,66 US-Dollar durchaus genutzt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 83,26 US-Dollar vorläufig noch nicht unterschreiten, da im weiteren Verlauf ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau zu erwarten ist.

