FONDAZIONE TELETHON UND ORCHARD THERAPEUTICS SCHLIESSEN ÜBERTRAGUNG DER ZULASSUNG VON STRIMVELIS FÜR ADA-SCID IN EUROPA AB

Fondazione Telethon, eine der wichtigsten biomedizinischen Stiftungen Italiens,und Orchard Therapeutics, ein weltweit führendes Gentherapieunternehmen, gabenheute den Abschluss der Übertragung der Marktzulassung für Strimvelis bekannt.Strimvelis ist eine Gentherapie, die 2016 von der EuropäischenArzneimittelagentur für die Behandlung der schweren kombinierten Immundefizienzdurch Adenosin-Desaminase (ADA)-Mangel (Adenosine Deaminase Severe CombinedImmunodeficiency, ADA-SCID) genehmigt wurde.Die Übertragung der Marktzulassung wurde nach einer positiven Stellungnahme derEuropäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency, EMA) am 17. Julivon der Europäischen Kommission genehmigt[1]. Die europäischen Herstellungs- undVertriebsrechte wurden vollständig auf Fondazione Telethon übertragen. OrchardTherapeutics hatte zuvor angekündigt, die Investitionen in seine Programme zurBehandlung seltener primärer Immundefekte, darunter auch Strimvelis,einzustellen und nach strategischen Alternativen zu suchen.Strimvelis entstand aus der Forschung des San Raffaele-Telethon-Instituts fürGentherapie (San Raffaele-Telethon Institute for Gene Therapy, SR-TIGET) und demEngagement der Fondazione Telethon, diese wissenschaftlichen Errungenschaftenden Patienten, die davon profitieren könnten, zugänglich zu machen. Es wurde2016 von der Italienischen Arzneimittelagentur(Agenzia Italiana del Farmaco,AIFA) für die Kostenerstattung in Italien zugelassen und wird ausschließlich imSan Raffaele Hospital in Mailand, Italien verabreicht. Insgesamt wurden bisher45 Patienten aus über 20 Ländern weltweit in klinischen Studien und im Handelmit Strimvelis behandelt.Fondazione Telethon wird Strimvelis auch weiterhin für Patienten, die dieVoraussetzungen erfüllen, über das Krankenhaus San Raffaele in Mailand, Italienverfügbar machen.Informationen zu StrimvelisStrimvelis wurde von der EMA am 26. Mai 2016 für die Behandlung von Patientenmit schwerem kombinierten Immundefekt aufgrund von Adenosin-Deaminase-Mangel(ADA-SCID) zugelassen, für die kein geeigneter, auf ein humanesLeukozyten-Antigen (HLA) abgestimmter verwandter Stammzellspender zur Verfügungsteht. Die Strimvelis-Gentherapie für ADA-SCID wird einmalig verabreicht. Die