BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP vor einer anstehenden Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Sie erwarte eher einen tiefen Einblick in die Fördersparte und in das Geschäft des Ölkonzerns mit kohlenstoffarmen Energieprodukten als ein Update zu den finanziellen Rahmenbedingen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Arbeit, die in den letzten drei Jahren in die Umstrukturierung des Portfolios geflossen sei und die den freien Barmittelzufluss von nun an rasch vorantreibe, dürfte sich auszahlen./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 6,043EUR gehandelt.