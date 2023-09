Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schörfling am Attersee (ots) - Josef Zauner und Julian Mehlig führen dasUnternehmen Digital Blocks und haben es sich zur Aufgabe gemacht,Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung zu unterstützen. In diesem Artikelerfahren Sie, mit welchen Schwierigkeiten sich Geschäftsführer vonhandwerklichen Betrieben häufig konfrontiert sehen, wie sie ihre Aufgabeneffizienter erledigen können und welche vier Schritte dafür notwendig sind.Buchhaltung, Marketing, Recruiting: Tätigkeiten, die Geschäftsführern nichtselten eine Menge Zeit rauben - und ihr Arbeitspensum in die Höhe treiben. Soist es keine Seltenheit, dass sie bis zu 80 Stunden pro Woche arbeiten. Um dieseHerausforderung zu bewältigen und den Zeitaufwand zu reduzieren, wollen sieinsbesondere eine Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Automatisierungerreichen, damit mehr Zeit für strategische Unternehmensführung bleibt.Allerdings sind sie dabei einerseits an traditionelle Arbeitsweisen gebunden.Andererseits fehlen ihnen häufig die notwendigen Fähigkeiten in Bereichen wieMitarbeiterführung oder Unternehmensentwicklung, um sich von der operativenEbene zurückzuziehen. "Wenn die aktuellen Probleme nicht angegangen werden,riskieren Unternehmensleiter nicht nur den Fortbestand ihres Betriebs, sondernaufgrund fehlender Work-Life-Balance auch ihre persönliche Gesundheit", warntJosef Zauner."Wir zeigen Schritt für Schritt, wie man die Chancen und Potenziale von heutenutzt, sodass der Unternehmer nicht im Alltagstrott gefangen ist", versprechendie Experten. Josef Zauner und Julian Mehlig, die Köpfe hinter Digital Blocks,schöpfen ihre Expertise aus einem umfassenden Fachwissen im Bereich derDigitalisierung und Unternehmensführung. Ihre Erfahrungen erstrecken sich vonder Unterstützung von Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung über sozialeMedien bis hin zur Implementierung von automatisierten Abläufen undKennzahlen-Dashboards. Durch diese vielfältigen Dienstleistungen haben siebereits zahlreichen Geschäftsführern von handwerklichen Betrieben ermöglicht,sich stärker auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Über die reineMitarbeitergewinnung hinaus bieten sie kontinuierliche Unterstützung in anderenAspekten der Betriebsführung, um einen ganzheitlichen Ansatz in derUnternehmensberatung zu gewährleisten. Die wichtigsten Schritte hierbei stellensie im folgenden Beitrag vor.Schritt 1: Positionierung des UnternehmersIn einem ersten Schritt wird das Selbstverständnis des Geschäftsführers zunächst